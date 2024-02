-- Subtitle -- Indonesia (55823) Inggris (126) NA (536) No Sub (5289)

-- Negara -- Afghanistan (9) Albania (12) Algeria (14) Argentina (297) Armenia (9) Aruba (7) Australia (1112) Austria (215) Bahamas (11) Bangladesh (13) Belarus (8) Belgium (655) Bolivia (6) Bosnia And Herzegovina (15) Brazil (361) Bulgaria (80) Cambodia (33) Canada (3639) Chile (95) China (1552) Colombia (87) Congo (6) Costa Rica (8) Croatia (34) Cuba (20) Cyprus (17) Czech Republic (167) Czechoslovakia (52) Denmark (412) Dominican Republic (27) Ecuador (12) Egypt (55) Estonia (63) Ethiopia (6) Finland (222) France (4138) Georgia (23) Germany (2343) Ghana (12) Greece (108) Guatemala (15) Hong Kong (1470) Hungary (198) Iceland (76) India (2295) Indonesia (1386) Iran (86) Iraq (13) Ireland (444) Islamic Republic Of (57) Israel (145) Italy (1704) Jamaica (12) Japan (4714) Jordan (21) Kazakhstan (17) Kenya (20) Korea (1657) Kuwait (6) Latvia (40) Lebanon (33) Liechtenstein (7) Lithuania (42) Luxembourg (130) Macao (6) Macedonia (10) Malaysia (403) Malta (18) Mexico (487) Monaco (6) Mongolia (12) Morocco (42) Myanmar (6) N/A (94) Nepal (18) Netherlands (405) New Zealand (223) Nigeria (95) Norway (261) Occupied (12) Pakistan (40) Palestine (6) Palestinian Territory (12) Panama (12) Paraguay (8) Peru (40) Philippines (634) Poland (397) Portugal (118) Puerto Rico (32) Qatar (60) Romania (249) Russia (287) Russian Federation (97) Rwanda (7) Saudi Arabia (19) Senegal (10) Serbia (48) Singapore (145) Slovakia (34) Slovenia (19) South Africa (262) South Korea (744) Soviet Union (73) Spain (1179) Sri Lanka (6) Sweden (506) Switzerland (252) Syrian Arab Republic (10) Taiwan (339) Thailand (559) Trinidad And Tobago (6) Tunisia (22) Turkey (218) Uganda (8) Uk (5004) Ukraine (75) undefined (515) United Arab Emirates (61) United Kingdom (1336) United States (668) United States of America (87) Uruguay (23) Usa (32104) Venezuela (17) Viet Nam (108) Vietnam (40) West Germany (67) XG (16) YU (11) Yugoslavia (9)

Install this webapp on Your iPhone: tap and then Add to homescreen.