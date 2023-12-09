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Kualitas

WEBRip

Negara

Italy

IMDb

6.5

/

10

from

228

users

Diterbitkan

28 October 1970

Oleh

mamat

Synopsis

Ciao, Federico! (1970)

A behind-the-scenes documentary about the filming of the Federico Fellini film, “Satyricon.”
Gideon Bachmann
Federico Fellini, Gideon Bachmann, Max Born, Capucine, Alain Cuny, Dante Ferretti, Hiram Keller, Tanya Lopert, Giulietta Masina, Sandra Milo, Magali Noël, Roman Polanski, Franco Fabrizi, Ida Fellini, Alberto Lattuada, Martin Potter, Salvo Randone, Mario Romagnoli, Barbara Steele, Sharon Tate, Romolo Valli, Lina Wertmüller

Diterbitkan

Desember 10, 2023 3:34 am

Durasi

21Cineplex Ciao, Federico! (1970)

Bioskop 21 Ciao, Federico! (1970)

Layar Kaca 21 Ciao, Federico! (1970)

Movieon21 Ciao, Federico! (1970)

Nonton Ciao, Federico! (1970)

Nonton Film Ciao, Federico! (1970)

Nonton Movie Ciao, Federico! (1970)

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