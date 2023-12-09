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Kualitas
WEBRip
Negara
Italy
Bintang film
Alain Cuny,
Alberto Lattuada,
Barbara Steele,
Capucine,
Dante Ferretti,
Federico Fellini,
Franco Fabrizi,
Gideon Bachmann,
Giulietta Masina,
Hiram Keller
Sutradara
Gideon Bachmann
Genre
Documentary
IMDb
6.5/
10from
228users
Diterbitkan
28 October 1970
Oleh
mamat
Synopsis
Ciao, Federico! (1970)
A behind-the-scenes documentary about the filming of the Federico Fellini film, “Satyricon.”
Gideon Bachmann
Federico Fellini, Gideon Bachmann, Max Born, Capucine, Alain Cuny, Dante Ferretti, Hiram Keller, Tanya Lopert, Giulietta Masina, Sandra Milo, Magali Noël, Roman Polanski, Franco Fabrizi, Ida Fellini, Alberto Lattuada, Martin Potter, Salvo Randone, Mario Romagnoli, Barbara Steele, Sharon Tate, Romolo Valli, Lina Wertmüller
tt0065551