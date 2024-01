IMDb 5.8 / 10 from 459 users

Diterbitkan 01 July 1997

Oleh mamat

A Gun for Jennifer (1997)

A woman comes to New York City from Ohio to escape an abusive husband and gets entangled with murderous female vigilantes who prey on abusive men.

Todd Morris

Deborah Twiss, Benja Kay, Rene Alberta, Tracy Dillon, Veronica Cruz, Freida Hoops, Sheila Schmidt, Beth Dodye Bass, Jane Casserly, Charles Rosenay, Joe Pallister, Joe Hone, Julie Marlowe

tt0160339