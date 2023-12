IMDb 6.2 / 10 from 1,349 users

Diterbitkan 06 October 2022

Oleh LIN

Aqua Teen Forever: Plantasm (2022)

Everyone’s favorite rascals, the Aqua Teens, and everyone’s favorite perverted neighbor, Carl, split up then get back together to fight everyone’s favorite corporate overlord, Amazin, led by everyone’s favorite tech mogul, Neil, and his trusty scientist sidekick, Elmer.

Dave Willis, Matt Maiellaro

Dana Snyder, Carey Means, Dave Willis, Matt Maiellaro, Peter Serafinowicz, Paul Walter Hauser, Natasha Rothwell, Robert Smigel, Tim Robinson, Kyle Kinane, Jo Firestone, Lauren Holt, Chris Powell, Blair Socci, Shawn Kemp, Lavell Crawford, John Wilson, El-P, Killer Mike

tt14636190