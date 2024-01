IMDb 6.6 / 10 from 1,015 users

Diterbitkan 15 October 1967

Oleh mamat

Bandidos (1967)

Renowned gunman Richard Martin is traveling on a train, held up by Billy Kane, a former student of Martin’s. Kane spares Martin, but only after shooting his hands. Years later, Martin meets an escaped convict, wrongly convicted for the train robbery. Martin trains his new student and both men seek out Billy Kane.

Massimo Dallamano

Enrico Maria Salerno, Terry Jenkins, María Martín, Venantino Venantini, Marco Guglielmi, Cris Huerta, Massimo Sarchielli, Jesús Puente, Antonio Pica, Valentino Macchi, Roberto Messina, Giancarlo Bastianoni, Guglielmo Bogliani, Gino Barbacane, Giancarlo Sisti, Luciano Pallocchia, Franco Moruzzi, Ennio Pagliani, Juan Maján, Remo Capitani, Víctor Israel, Alberigo Donadeo, Osiride Pevarello, Renzo Pevarello, Fred Robsahm, Aysanoa Runachagua, Amerigo Santarelli, Claudio Scarchilli, Sandro Scarchilli, Maria Tedeschi

tt0062706