IMDb 5.5 / 10 from 3,319 users

Diterbitkan 26 August 2015

Oleh mamat

Bang Gang (A Modern Love Story) (2015)

Biarritz. Sixteen-year-old George, the high school hottie, falls in love with Alex. To get his attention, she initiates a group game with Alex, Nikita, Laetitia and Gabriel. They will discover, test, and push the limits of their sexuality.

Eva Husson

Marilyn Lima, Daisy Broom, Finnegan Oldfield, Lorenzo Lefèbvre, Fred Hotier, Olivia Lancelot, Manuel Husson, Raphaël Porcheron, Tatiana Werner, Olivier Lefebvre, Yolande Carsin, Eva Husson, Alexandre Perrier, Gaspard-Andréas Perrier, Patricia Husson, Jules Cabat, Julien Gomez, Julien Granel, Léa Bertin, Gaïa Oliarj-Inès, Giulia Nori, Mathilde Cartoux, Cécile Gallach, Maria Romeo, Lune Delachance, Murielle Meynard, Stefan Blanco, Amadou Niasse, Aurore Godfroy, Aymeric Bichon, Benjamin Lalane, Charlène Lesut-Canderatz, Luc Chartier, Manuel Guillaud, Mehdi Belkabir, Tom DeLonge, Thomas Lancereau, Wilfried Lemoine

tt3838728