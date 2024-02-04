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Kualitas
WEBRip
Negara
Ireland
Bintang film
Aaron Edo,
Aidan Gillen,
Ailbhe Cowley,
Aisling Kearns,
Camille O'Sullivan,
David Herlihy,
Deirdre Donnelly,
Desmond Eastwood,
Gary Lydon,
Gerard Mannix Flynn
Sutradara
Fintan Connolly
IMDb
5.0/
10from
657users
Diterbitkan
22 September 2023
Oleh
LIN
Synopsis
Barber (2023)
Val Barber, a private investigator, is hired by a wealthy widow to find her missing granddaughter. Set in Dublin against the background of a global pandemic, Barber’s initial investigation into Sara’s disappearance quickly darkens. Secrets start surfacing in unexpected ways. Before too long, Barber finds himself entangled with powerful men of shady morals determined to thwart his investigation. Has he bitten off more than he can chew?
Fintan Connolly
Aidan Gillen, Steve Wall, Desmond Eastwood, Liam Carney, Rúaidhrí Conroy, Gary Lydon, Ailbhe Cowley, Nick Dunning, Isabelle Connolly, Camille O’Sullivan, David Herlihy, Deirdre Donnelly, Helen Behan, Aisling Kearns, Irma Mali, Simone Collins, Gerard Mannix Flynn, Jimmy Smallhorne, Lia Schaffer, Aaron Edo, Mark O’Regan
tt15783464