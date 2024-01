IMDb 5.8 / 10 from 3,907 users

Diterbitkan 23 August 2000

Oleh mamat

Beautiful Creatures (2000)

When Petula and Dorothy cover up the accidental murder of one jerk boyfriend, they hatch a hilarious scheme to collect a huge ransom.

Bill Eagles, Janis Watt

Rachel Weisz, Susan Lynch, Iain Glen, Jake D’Arcy, Tom Mannion, Maurice Roëves, Pauline Lynch, Alex Norton, Ron Donachie, Joel Strachan, John Murtagh, Paul Doonan, Shane Cadzow, Juliet Cadzow, Stewart Preston, Stuart Hepburn, Paul Higgins, Ellie Haddington, Storm

tt0221889