IMDb 5.9 / 10 from 372 users

Diterbitkan 05 October 2018

Oleh mamat

Black Is Beltza (2018)

New York City, October 10, 1965. A group of wooden giant figures from Pamplona, representing Basque culture and traditions, parade down the street; but the local authorities have not allowed the appearance of all of them: due to the racial prejudices that persist in many sectors of society, the participation of two black giants has been banned.

Fermin Muguruza, Beñat Beitia

Unax Ugalde, Isaach De Bankolé, Iseo, Sergi López, Ramon Agirre, Jorge Perugorría, Angelo Moore, Maria de Medeiros, Emma Suárez, Óscar Jaenada, Rossy de Palma, Ramón Barea, Hamid Krim, Josean Bengoetxea, Guillermo Toledo, Ander Lipus, Lenval Brown, Valeria Maldonado, Sergio Arau, Jorge Ferrera, Giancarlo Ruiz, Josh Kun, Ray Fernandez, Víctor Navarrete, Jorge Ferrara, Iban Rusiñol, Exprai, Marlene Dermer, Ramon Zumitrenko, Stuart Casson, Ko The Knockout, Sista Eyerie, Drazto Gomex, Marco Aldaco, Arantxa Idieder, Marieder Iriart, Mariam Bachir, Muhammad Ali, Xalbador, Charles de Gaulle

tt8512986