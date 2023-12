IMDb 6.8 / 10 from 2,323 users

Diterbitkan 30 November 1997

Oleh mamat

Borrowed Hearts (1997)

Single mom Kathleen Russell (Roma Downey) and her daughter Zoey pretend to be Kathleen’s boss’s “family” so he can close a major business deal with the mysterious Mexican financier Javier Del Campo.

Ted Kotcheff

Roma Downey, Eric McCormack, Shawn Thompson, Janet Bailey, Héctor Elizondo, Barbara Gordon, Sarah Rosen Fruitman, Kevin Hicks

tt0132893