IMDb 6.1 / 10 from 30 users

Diterbitkan 22 December 2023

Oleh LIN

Breakwater (2023)

A young ex-con risks his newfound freedom to track down the estranged daughter of a fellow inmate, and unknowingly brings a devil from her past straight to her doorstep.

James Rowe, Robert Higginbotham, Alex Beaver, Wes Stallcup, Katie Bliss

Dermot Mulroney, Darren Mann, Alyssa Goss, Mena Suvari, Sonja Sohn, Celia Rose Gooding, Cory Scott Allen, J.D. Evermore, Drew Matthews, Joseph Curtis Callender, Timothy Douglas Perez, Megan Petersen, Ricky Muse, Clayton Frank, Daniel Williams-Lopez

tt13924484