IMDb 3.8 / 10 from 16,424 users

Diterbitkan 22 July 1988

Oleh mamat

Caddyshack II (1988)

When a crass new-money tycoon’s membership application is turned down at a snooty country club, he retaliates by buying the club and turning it into a tacky amusement park.

Allan Arkush, Karen Gaviola

Jackie Mason, Robert Stack, Dyan Cannon, Chevy Chase, Randy Quaid, Dina Merrill, Jonathan Silverman, Brian McNamara, Marsha Warfield, Jessica Lundy, Chynna Phillips, Dan Aykroyd, Anthony Mockus Sr., Pepe Serna, Paul Bartel, Frank Welker

tt0094824