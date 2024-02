IMDb 5.3 / 10 from 506 users

Diterbitkan 25 August 2023

Oleh LIN

Caged Wings (2023)

Dan, a budding street artist, supports himself with smash-and-grab heists. But his father’s return from jail reignites his demons and pushes him to flee.

Mario Casas

Óscar Casas, Candela González, Farid Bechara, Francisco Boira, Marta Bayarri, Adolfo Parra, Yerlin Ureña Gil, Ángeles Moreno, Nur Olabarria, Rebeca Aliena, Bea de la Cruz, Ricard Boyle i Coll, Gerard Oms, Déborah François, Anaïs Valley

tt21964260