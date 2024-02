IMDb 5.8 / 10 from 5,782 users

Diterbitkan 08 February 1933

Oleh mamat

Cavalcade (1933)

A cavalcade of English life from New Year’s Eve 1899 until 1933 is seen through the eyes of well-to-do Londoners Jane and Robert Marryot. Amongst events touching their family are the Boer War, the death of Queen Victoria, the sinking of the Titanic, and the Great War.

Sonya Levien, Frank Lloyd, William Tummel

Diana Wynyard, Clive Brook, Una O’Connor, Herbert Mundin, Beryl Mercer, Irene Browne, Tempe Pigott, Merle Tottenham, Frank Lawton, Ursula Jeans, Margaret Lindsay, John Warburton, Billy Bevan, Dickie Henderson, Douglas Scott, Bonita Granville, Betty Grable

tt0023876