IMDb 7.5 / 10 from 772 users

Diterbitkan 17 January 2014

Oleh mamat

Concerning Violence (2014)

Concerning Violence is based on newly discovered, powerful archival material documenting the most daring moments in the struggle for liberation in the Third World, accompanied by classic text from The Wretched of the Earth by Frantz Fanon.

Göran Olsson

Lauryn Hill, Gayatri Chakravorty Spivak, Gaetano Pagano, Tonderai Makoni, Robert Mugabe, Olle Wijkström, William Tubman, Amílcar Cabral, Thomas Sankara, António de Spínola

tt3263690