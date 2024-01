IMDb 6.3 / 10 from 363 users

Crime on a Summer Morning (1965)

An ill-assorted group of international criminals executes a tightly-planned ransom sting in Spain. Things go along swimmingly until various tensions within the group come to the fore.

Jacques Deray

Jean-Paul Belmondo, Geraldine Chaplin, Sophie Daumier, Gabriele Ferzetti, Akim Tamiroff, Adolfo Celi, Jacques Monod, Analía Gadé, Emilio Rodríguez, José Riesgo, Georges Géret, Claude Cerval, Germaine Kerjean, Jacques Higelin, Michèle Viborel, Carlos Casaravilla, Guy Di Rigo, Félix Fernández, Manuel Zarzo

