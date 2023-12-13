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Kualitas
WEBRip
Negara
Usa
Bintang film
April Barnett,
Esau McGraw,
Ri-Karlo Handy,
Salim Akil,
Stacey Marbrey,
Toby Smith,
Will Power
Sutradara
Cauleen Smith
Genre
Drama
IMDb
6.5/
10from
167users
Diterbitkan
29 March 1999
Oleh
mamat
Synopsis
Drylongso (1999)
A young woman in a photography class begins taking pictures of black men out of fear they will soon be extinct.
Cauleen Smith
Toby Smith, April Barnett, Will Power, Salim Akil, Stacey Marbrey, Ri-Karlo Handy, Esau McGraw
tt0181517