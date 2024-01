IMDb 7.5 / 10 from 6,507 users

Diterbitkan 23 March 2016

Oleh mamat

Endless Poetry (2016)

A portrait of Alejandro Jodorowsky’s young adulthood, set in the 1940s and 50s, in the electric capital city of Santiago. There, he decides to become a poet and is introduced, by destiny, into the foremost bohemian and artistic circle of the time.

Alejandro Jodorowsky

Adan Jodorowsky, Brontis Jodorowsky, Pamela Flores, Leandro Taub, Alejandro Jodorowsky, Jeremias Herskovits, Julia Avendaño, Bastián Bodenhöfer, Carolyn Carlson, Ali Ahmad Sa’Id Esber, Kaori Ito, Carlos Leay, Hugo Marín, Felipe Pizarro Sáenz De Urtury, Felipe Ríos, Rodrigo Velasquez, Paula Espinoza, Alejandro Sieveking, Clara María Escobar, Jorge Magni, Charles Bustos, Romina Landerer, Juan Quezada, Félix Venegas, Lux Pascal, Luz María Yacometti, Agustín Moya, Rodrigo Orellana, Miguel Ángel Pérez, Andrés Cid, Adrián Salgado, Patricio Scaccchi, Alfredo Tello, Carlos Morales, Alex Rivera, Andrés Cox, Raúl López, Andrea Zuckermann, Marcelo del Campo, Carlos Latorre, Maria Gallegillos, Sergio Monge, Matías Orrego

tt4451458