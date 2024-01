IMDb 7.5 / 10 from 9,923 users

Diterbitkan 14 September 2023

Oleh LIN

Fallen Leaves (2023)

The story of two lonely people who meet each other by chance in the Helsinki night and try to find the first, only, and ultimate love of their lives. Their path towards this honorable goal is clouded by the man’s alcoholism, lost phone numbers, not knowing each other’s names or addresses, and life’s general tendency to place obstacles in the way of those seeking their happiness.

Aki Kaurismäki, Eevi Kareinen, Milla Sevón

Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu, Alina Tomnikov, Martti Suosalo, Matti Onnismaa, Sakari Kuosmanen, Simon Al-Bazoon, Maria Heiskanen, Sherwan Haji, Karar Al-Bazoon, Mia Snellman, Eero Ritala, Mikko Mykkänen, Aapo Penttilä, Antti Määttänen, Mitja Tuurala, Sami Muttilainen, Leo Laitinen, Jaakko Ranta, Heikki Rautiainen, Viljami Penttilä, Jari Tuomola, Lauri Untamo, Erkki Astala, Timo Malmi, Jukka Salmi, Jaska Väre, Misha Jaari, Olli Varja, Jukka Rautiainen, Paula Oinonen, Kaisa Karjalainen, Anna Karjalainen, Toni Buckman, Mika Nikander, Evi Salmelin, Alma-koira, Juho Kuosmanen, Eeva-Riitta Salmelin

tt21027780