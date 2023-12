IMDb 6.3 / 10 from 154 users

Diterbitkan 30 November 2023

Oleh LIN

Family Switch (2023)

When the Walker family members switch bodies with each other during a rare planetary alignment, their hilarious journey to find their way back to normal will bring them closer together than they ever thought possible.

McG, Shauna Duggins

Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers, Brady Noon, Lincoln Sykes, Theodore Sykes, Rita Moreno, Matthias Schweighöfer, Vanessa Carrasco, Cyrus Arnold, Ilia Isorelýs Paulino, Jordan Leftwich, Xosha Roquemore, Bashir Salahuddin, Paul Scheer, Helen Hong, Ned Bellamy, Andrew Bachelor, Dan Finnerty, Howie Mandel, Rivers Cuomo, Scott Shriner, Patrick Wilson, Riannah Pouncy, Pete Holmes, Naomi Ekperigin, Joe Mortimer, Fortune Feimster, Adam Lustick, Sebastian Quinn, Ravi Kapoor, Carl McDowell, Snowden Grey, Anwar Jibawi, Hannah Stocking, Mark McGrath, Bob Stephenson, Violet Miller, William Adams, Brad Ofo, Benjamin Flores Jr., Nate Arnold, Arjun Sriram, Connor Finnerty, Kiara T. Romero, Stefan Sacks, Kelsey Guy, Ho-Jung, Punam Patel, Jason Rogel, Alanna Fox, Lauren Ash, Jamie Pasquinelli, Chloé Wepper, Austin Boyce, Julia Wein, Hanbit Yi, Ryann Torrero, Karen Callado, M.J. George, Juan De La Rosa, Williams Barletta, Erica Lynn Cunanan, Preston Galli

