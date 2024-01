IMDb 5.1 / 10 from 7,115 users

Diterbitkan 28 June 2002

Oleh mamat

Get a Clue (2002)

A wealthy student with too much fashion sense, her equally rich friends, and her rival/superior from the school paper work together to solve the case when their teacher goes missing.

Maggie Greenwald

Lindsay Lohan, Bug Hall, Ian Gomez, Brenda Song, Al Mukaddam, Dan Lett, Amanda Plummer, Charles Shaughnessy, Kim Roberts, Eric Fink, Jennifer Pisana, Judy Sinclair, Marilyn Boyle, Keenan MacWilliam, Sugith Varughese, Suzanne Cyr, Roger Dunn, Sylvia Lennick, Brittany Whittingstall, Ashley Newbrough, Cheryl MacInnis, Don Ritchie, Timm Zemanek, Gerry Quigley, Edie Inksetter, Catherine McNally, Gina Vasic, Hazel Gorin, Bubba, Regan Moore, Ermes Blarasin, Angelica Lisk-Hann, Brittney Banks, Brittany Ali

