IMDb 6.7 / 10 from 158 users

Diterbitkan 22 April 2019

Oleh LIN

Growing Up with I Spit on Your Grave (2019)

Documentary taking a look at the making of the controversial 1978 film I Spit on Your Grave.

Terry Zarchi

Terry Zarchi, Meir Zarchi, Camille Keaton, Gunter Kleemann, Eron Tabor, Tammy Zarchi, William Tasgal

tt3559446