IMDb 7.7 / 10 from 63 users

Diterbitkan 29 September 2023

Oleh LIN

Head Count (2023)

After escaping prison Kat finds his own revolver pointed to his head by an unknown assailant. As the empty rounds click away, Kat tries to remember what happened to each bullet.

Jonathan Finney, Jean-Jacques Corbier, Ben Burghart, Jacob Burghart

Aaron Jakubenko, Melanie Zanetti, Ryan Kwanten, Chris Bylsma, Addam Bramich, Davis Lee DeRock Jr., Jeffrey Staab, Polaris Banks, Dawn Linneman, Jamie Addison, Cinnamon Schultz, Kyle Dyck

tt22044656