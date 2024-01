IMDb 8.4 / 10 from 2,573 users

Diterbitkan 07 December 2023

Oleh LIN

Hi Nanna (2023)

A single father begins to narrate the story of the missing mother to his child and nothing remains the same.

Shouryuv

Nani, Mrunal Thakur, Baby Kiara Khanna, Jayaram, Priyadarshi Pullikonda, Shilpa Tulaskar, Angad Bedi, Viraj Ashwin, Nassar, Dristhy Talwar, Ritika Nayak, Neha Sharma, Shruti Haasan, Chinmayi Sripaada

tt25433734