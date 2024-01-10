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Kualitas
WEBDL
Negara
India
Bintang film
Ajay Rathnam,
Ashwin Babu,
Chatrapathi Sekhar,
Makrand Deshpande,
Nandita Swetha,
Pramodini Pammi,
Raghu Kunche,
Rajiv Kanakala,
Ravi Varma Adduri,
Sameer Hasan
Sutradara
Aneel Kanneganti
IMDb
7.4/
10from
3,042users
Diterbitkan
20 July 2023
Oleh
LIN
Synopsis
Hidimbha (2023)
In Hyderabad, two police officers Abhay and Adhya join forces to solve a series of kidnappings of which all the victims are girls, with one other interesting commonality.
Aneel Kanneganti
Ashwin Babu, Nandita Swetha, Makrand Deshpande, Srinivasa Reddy, Subhalekha Sudhakar, Ajay Rathnam, Raghu Kunche, Sanjay Swaroop, Vidyullekha Raman, Sameer Hasan, Pramodini Pammi, Ravi Varma Adduri, Chatrapathi Sekhar, Rajiv Kanakala
tt27867635