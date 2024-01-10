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Kualitas

WEBDL

Negara

India

IMDb

7.4

/

10

from

3,042

users

Diterbitkan

20 July 2023

Oleh

LIN

Synopsis

Hidimbha (2023)

In Hyderabad, two police officers Abhay and Adhya join forces to solve a series of kidnappings of which all the victims are girls, with one other interesting commonality.
Aneel Kanneganti
Ashwin Babu, Nandita Swetha, Makrand Deshpande, Srinivasa Reddy, Subhalekha Sudhakar, Ajay Rathnam, Raghu Kunche, Sanjay Swaroop, Vidyullekha Raman, Sameer Hasan, Pramodini Pammi, Ravi Varma Adduri, Chatrapathi Sekhar, Rajiv Kanakala

Diterbitkan

Januari 10, 2024 11:10 am

Durasi

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