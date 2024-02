IMDb 5.5 / 10 from 15,872 users

Diterbitkan 24 July 1998

Oleh mamat

Jane Austen’s Mafia! (1998)

Takeoff on the Godfather with the son of a mafia king taking over for his dying father.

Jim Abrahams, Trudy Ramirez

Jay Mohr, Billy Burke, Christina Applegate, Pamela Gidley, Olympia Dukakis, Lloyd Bridges, Jason Fuchs, Joe Viterelli, Tony Lo Bianco, Blake Hammond, Philip Suriano, Vincent Pastore, Marisol Nichols, Carol Ann Susi, Gregory Sierra, Sofia Milos, Anthony Crivello, Andreas Katsulas, Joseph R. Sicari, Martin Charles Warner, Deep Roy, Alex Trebek, Isabel Sanford, Sherman Hemsley, Florence Griffith Joyner, Karen Leigh Hopkins, Don Cornelius, Richard Abraham, Jack I. Bernstein, Don Bovingloh, Louis Mandylor, Seth Adkins, Sebastian Aza, Frank Birney, T.J. Cannata, Allyson Call, James Costa, Jason Davis, Jerry Haleva

tt0120741