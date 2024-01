IMDb 7 / 10 from 4,875 users

Jesse James (1939)

After railroad agents forcibly evict the James family from their family farm, Jesse and Frank turn to banditry for revenge.

Henry King

Tyrone Power, Henry Fonda, Nancy Kelly, Randolph Scott, Henry Hull, Slim Summerville, J. Edward Bromberg, Brian Donlevy, John Carradine, Donald Meek, Johnny Russell, Jane Darwell, Charles Tannen, Claire Du Brey, Willard Robertson, Harold Goodwin, Ernest Whitman, Eddy Waller, Paul E. Burns, Spencer Charters, Arthur Aylesworth, Charles Middleton, Charles Halton, George Chandler, Harry Tyler, Virginia Brissac, Edward LeSaint, John Elliott, Erville Alderson, George P. Breakston, Lon Chaney Jr., Carol Adams, Donald Douglas, James Flavin, Sam Garrett, Wylie Grant, Harry Holman, Kenner G. Kemp, Leonard Kibrick, Sidney Kibrick, Ethan Laidlaw, Tom London, George O’Hara, Paul Sutton

