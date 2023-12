IMDb 6.2 / 10 from 7,111 users

Diterbitkan 09 October 1991

Oleh mamat

K2 (1991)

They call it the savage mountain. 27 people have perished trying to reach the summit on K2, the world’s second highest peak. A U.S. climbing team, funded by millionaire Clairborne is determined to conquer K2.

Franc Roddam

Michael Biehn, Matt Craven, Annie Grindlay, Blu Mankuma, Elena Wohl, Julia Nickson, Leslie Carlson, David Cubitt, Luca Bercovici, Hiroshi Fujioka, Patricia Charbonneau, Raymond J. Barry, Kehli O’Byrne, Lillian Carlson

tt0102178