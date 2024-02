IMDb 7.3 / 10 from 3,325 users

Diterbitkan 02 May 1988

Oleh mamat

King Size (1988)

A comedy. The story follows a young scientist in the contemporary world, who actually came from the world of dwarves, thanks to a magic potion, held by the Big Eater, ruler of the dwarves. The dwarf kingdom, Shuflandia, exists in a cellar of a library, and only the most obedient get the chance to grow to king size and inhabit the larger world. Once there, nobody wants to return to Shuflandia. Also, there are no women in Shuflandia.

Juliusz Machulski

Jacek Chmielnik, Jerzy Stuhr, Katarzyna Figura, Grzegorz Heromiński, Joachim Lamża, Maciej Kozłowski, Jan Machulski, Leonard Pietraszak, Liza Machulska, Leon Charewicz, Ryszard Kotys, Olgierd Łukaszewicz, Beata Tyszkiewicz, Zdzisław Kuźniar, Halina Machulska, Witold Pyrkosz, Bronisław Wrocławski, Marek Walczewski, Zbigniew Szczapiński, Jan Paweł Kruk, Mariusz Saniternik, Stanisław Jaskułka, Wiktoria Padlewska, Zbigniew Bielski, Małgorzata Foremniak, Jan Mayzel, Janusz Sosnowski, Wojciech Skibiński, Zofia Plewińska, Juliusz Lubicz-Lisowski, Włodzimierz Musiał, Janusz Dziubiński, Mariusz Wilczyński, Juliusz Machulski

tt0095452