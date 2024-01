IMDb 7.61 / 10 from 237 users

Diterbitkan 28 July 2023

Oleh LIN

Kingdom III: The Flame of Destiny (2023)

To defend their kingdom against a sudden invasion, a mighty general returns to the battlefield alongside a war orphan, now grown up, who dreams of glory.

Shinsuke Sato

Kento Yamazaki, Ryo Yoshizawa, Kanna Hashimoto, Nana Seino, Hiroshi Tamaki, Koichi Sato, Takao Osawa, Anne Watanabe, Yuki Yamada, Ainosuke Kataoka, Koji Yamamoto, Jun Kaname, Shinnosuke Mitsushima, Masahiro Takashima, Amane Okayama, Takahiro Miura, Takayuki Hamatsu, Mio Tanaka

tt25406052