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Kualitas
WEBRip
Negara
Usa
Bintang film
Art Foster,
Billy McGowan,
Carl Harbaugh,
Chester Gan,
Conway Tearle,
D'Arcy Corrigan,
Ed Brady,
Eddie Allen,
Edna Bennett,
Esther Howard
Sutradara
Raoul Walsh
Genre
Western
IMDb
6.4/
10from
785users
Diterbitkan
21 February 1936
Oleh
mamat
Synopsis
Klondike Annie (1936)
A San Francisco singer flees Chinatown on murder charges and poses as a missionary in Alaska.
Raoul Walsh
Mae West, Victor McLaglen, Phillip Reed, Helen Jerome Eddy, Harry Beresford, Harold Huber, Lucile Gleason, Conway Tearle, Esther Howard, Soo Yong, John Rogers, Ted Oliver, Lawrence Grant, Gene Austin, Vladimar Bykoff, Philip Ahn, Eddie Allen, Richard Allen, Polly Bailey, William Bailey, Frank Baker, Kathryn Bates, Edna Bennett, Ed Brady, James Burke, George Burton, Wong Chung, D’Arcy Corrigan, Nell Craig, Guy D’Ennery, Jack Daley, Homer Dickenson, Pearl Eaton, Art Foster, Paul Fung, Gladys Gale, Chester Gan, Huntley Gordon, Hank Hankison, Carl Harbaugh, Otto Heimel, Ilean Hume, John Lester Johnson, Kathleen Key, Tetsu Komai, Paul Kruger, Howard Lang, George MacQuarrie, Philo McCullough, Billy McGowan, Jack Mulhall, George Templeton, Jim Thorpe, Laura Treadwell, Maidel Turner, Nella Walker, George Walsh, Kathrin Clare Ward, Marie Wells, Mrs. Wong Wing
tt0027851