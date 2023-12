IMDb 7.2 / 10 from 5,217 users

Laal Kaptaan (2019)

In an 18th century setting, a Naga sadhu in India sets out on a journey across Bundelkhand to seek revenge for an injustice committed in the past.

Navdeep Singh, Prashant Nag, Dipankar Gupta, Rohini Bisht, Shivanshu Nirupam

Saif Ali Khan, Zoya Hussain, Deepak Dobriyal, Manav Vij, Simone Singh, Saurabh Sachdeva, Sonakshi Sinha, Neeraj Kabi, Aamir Bashir, Madan Deodhar

