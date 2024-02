IMDb 7.4 / 10 from 2,497 users

Lad: A Yorkshire Story (2012)

After the death of his father, a teenage boy forms a healing friendship with a park ranger in the Yorkshire Dales.

Dan Hartley

Bretten Lord, Nancy Clarkson, Liam Thomas, Robert Hayes, Alan Gibson, Molly McGlynn, Oliver Exley, Nick Fawcett, Mario Demetriou, Josephine Timmins, John Hayes, Rita Davies, Alex Froom, Richard Sails, Mitch Low, Andy Wilby, John Towler, Sally Turnbull, Cat Kilner, Andrew Taylor, Jeff Merchant, Niall Thorpe, Chris Franklin, Giles Bowring, Tina Holden

tt2073600