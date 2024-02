IMDb 8.2 / 10 from 118 users

Diterbitkan 19 November 2013

Oleh mamat

Lincoln@Gettysburg (2013)

An examination of how President Abraham Lincoln used contemporary telecommunications to his maximum advantage in the American Civil War.

Peter Schnall, William Kerr

David Strathairn, Robert Broski, Anthony Aroya, David Corradetti, Slade Demarco

tt3469382