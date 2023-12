IMDb 6.0 / 10 from 5,030 users

Love Affair (1994)

Ex-football star Mike Gambril meets Terry McKay on a flight to Sydney, which is forced to land on a small atoll. They become romantic on board a ship sent to take them to a larger island. They agree to meet in New York three months later to see if the attraction is real. One shows up but the other doesn’t. However, a chance meeting brings them together again.

Glenn Gordon Caron, Ana Maria Quintana

Warren Beatty, Annette Bening, Katharine Hepburn, Garry Shandling, Chloe Webb, Pierce Brosnan, Kate Capshaw, Paul Mazursky, Brenda Vaccaro, Glenn Shadix, Barry Miller, Harold Ramis, Linda Wallem, Meagen Fay, Ray Girardin, John Hostetter, Elya Baskin, Boris Lee Krutonog, Savely Kramarov, Oleg Vidov, Taylor Dayne, Carey Lowell, Ed McMahon, Dan Castellaneta, Jeffrey Nordling, Rosalind Chao, Rebecca Miller, Tom Signorelli, Cylk Cozart, Robert Levine, Frank Campanella, Wendie Jo Sperber, McNally Sagal, Gary McGurk, Helena Carroll, Manu Tupou, Irene Olga López, Lisa Edelstein, Stefan Lysenko, Marek Probosz, Sergey Brusilovsky, Herman Sinitzyn, Rosalind Allen, James Pyduck, Jack Johnson, Lori Sebourn-Carhart, Michael Gordon Bennett, Michael Fischetti, Michael F. Boyle, Mary Hart, John Tesh, Steve Kmetko, Terry Murphy, Barry Nolan, Andrea Kutyas, Ray Charles

