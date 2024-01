IMDb 6.9 / 10 from 5,403 users

Diterbitkan 28 January 1970

Oleh mamat

Medea (1970)

Based on the plot of Euripides’ Medea. Medea centers on the barbarian protagonist as she finds her position in the Greek world threatened, and the revenge she takes against her husband Jason who has betrayed her for another woman.

Pier Paolo Pasolini, Sergio Citti, Carlo Carunchio, Beatrice Banfi

María Callas, Massimo Girotti, Laurent Terzieff, Giuseppe Gentile, Margareth Clémenti, Paul Jabara, Gerard Weiss, Sergio Tramonti, Luigi Barbini, Gian Paolo Durgar, Luigi Masironi, Michelangelo Masironi, Gianni Brandizi, Franco Jacobbi, Annamaria Chio, Piera Degli Esposti, Mirella Pamphili, Graziella Chiarcossi, Rossana Canghiari, Maria Cumani Quasimodo, Vladimer Julukhadze, Maria Smith, Giorgio Trombetti, Rita Savagnone, Pino Colizzi, Enrico Maria Salerno

