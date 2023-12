IMDb 0 / 10 from 0 users

Diterbitkan N/A

Oleh mamat

Mermaid (2007)

The fanciful tale of an introverted little girl who grows up believing she has the power to make wishes come true. She must reconcile this belief with reality when, as a young woman, she journeys to Moscow and grapples with love, modernity and materialism.

Anna Melikyan, Tatyana Kiseleva

Mariya Shalaeva, Yevgeni Tsyganov, Mariya Sokova, Igor Yatsko, Maksim Konovalov, Olga Shakina, Artur Smolyaninov, Nelly Uvarova, Ivan Nikolaev, Sergey Chirkov, Anastasiya Dontsova, Natalya Rychkova, Nana Kiknadze, Marina Nikolaeva, Sergey Yurkin, Inga Smetanina, Sergey Aldonin, Anton Eskin, Viktor Perevalov, Albina Evtushevskaya, Yuriy Yafaev, Natalya Smirnova, Ekaterina Starshova, Olga Shakina, Igor Savochkin, Tomas Motskus

tt0995747