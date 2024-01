IMDb 6.4 / 10 from 864 users

Miranda’s Victim (2023)

The true story of Trish Weir who in 1963 was kidnapped and brutally raped by Ernesto Miranda. Committed to putting her assailant in prison, Trish’s life is destroyed by America’s legal system as she triggers a law that transforms the nation.

Michelle Danner

Abigail Breslin, Andy García, Donald Sutherland, Luke Wilson, Emily VanCamp, Ryan Phillippe, Kyle MacLachlan, Mireille Enos, Enrique Murciano, Taryn Manning, Joshua Bowman, Brent Sexton, Sebastian Quinn, Benjamin Chamberlain, Josephine Hies, Barry Kolma, Nolan Gould, Dan Lauria, James Healy Jr., Najah Bradley, Maricelis Galanes, Michael Mulheren, John Buffalo Mailer, Brian Colin Foley, Darren Weiss, Travis Staton-Marrero, J. Craig Stiles, Charley Harper, Meitar Paz, George Kolber, Brian Drillinger, Sheilagh Weymouth, Jann Ellis, Rory Valdez, John Cramer

