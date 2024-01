IMDb 4.8 / 10 from 19,015 users

Diterbitkan 23 February 2001

Oleh mamat

Monkeybone (2001)

After a car crash sends repressed cartoonist Stu into a coma, he and the mischievous Monkeybone, his hilarious alter-ego, wake up in a wacked-out waystation for lost souls. When Monkeybone takes over Stu’s body and escapes to wreak havoc on the real world, Stu has to find a way to stop him before his sister pulls the plug on reality forever!

Dan Bradley, Henry Selick

Brendan Fraser, Bridget Fonda, John Turturro, Chris Kattan, Giancarlo Esposito, Rose McGowan, Dave Foley, Megan Mullally, Bob Odenkirk, Whoopi Goldberg, Pat Kilbane, Lisa Zane, Sandra Thigpen, Wayne Wilderson, Amy Higgins, Alan Gelfant, Kristin Norton, Chris Hogan, Lucy Butler, John Sylvain, Lou Romano, Leon Laderach, Scott Rogers, Cris Thomas-Palomino, Tony Panterra, Ted Rooney, Christopher Franciosa, Mary Stein, Fred Pierce, Harper Roisman, Kristopher Logan, Scott Workman, Shawnee Free Jones, Ilia Volok, Edgar Allan Poe IV, Claudette Mink, Jon Bruno, Owen Masterson, Jen Sung, Tracy Zahoryin, Sunshine Deia Tutt, Jo Haugen Gash, Lindsay Bryan, Brooke Boisse, Meron Abebe, Mie Kringelbach, Rex Reddick, Sybil Azur, Anne Fletcher, Diane Mizota, Etty Lau, LaTonya Holmes, Lesli Jean Matta, Dawn Solér, Miko Watanbe, Frankie Pine, Anne King, Rachen Assapiomonwait, Veena Bidasha, Michael Anthony Jackson, Doug Jones, Arturo Gil, Jody St. Michael, Brian Steele, Leif Tilden, Tom Fisher, Joseph S. Griffo, Kim Timbers-Patteri, Lisa Ebeyer, Mark Viniello, Nathan Stein, Ed Holmes, Erica Gudis, Melinda Milton, Caroline A. Rice, Joe Ranft, Bruce Lanoil, Debi Durst, Phil Brotherton, Roger L. Jackson, Jym Dingler, Leslie Hedger, Toby Gleason, Allan Trautman, Mike Mitchell, Randall Bosley, Brendan Burns, Robert ‘Duckie’ Carpenter, Thomas Haden Church, Jamie Donovan, Roger Ferreira, Wendy Fowler, Paul Guiles, Harry Jay Knowles, Jason Kravits, Skyler Marshall, George Meyers, Michelle Shaffer, Tom Tangen

tt0166276