IMDb 7.3 / 10 from 101 users

Diterbitkan 08 September 2023

Oleh LIN

NAGA (2023)

Stranded amid Riyadh’s desert dunes, Sarah, a local Saudi girl, escapes heartaches and the vengeance of a vigorous camel after discreetly sneaking out of her parent’s home for a romantic date that landed her astray.

Meshal Aljaser

Adwa Bader, Yazeed Almajyul, Khalid Bin Shaddad, Amal Alharbi, Jubran Al Jubran

tt28554013