IMDb 4.1 / 10 from 3,310 users

Diterbitkan 05 August 2011

Oleh mamat

National Lampoon’s The Legend of Awesomest Maximus (2011)

A clueless Trojan general must meet an unbeatable Greek warrior on the battlefield.

Jeff Kanew

Will Sasso, Kristanna Loken, Sophie Monk, Khary Payton, Ian Ziering, Gary Lundy, Rip Torn, Tony Cox, Tiffany Claus, Deon Richmond, Eddie Pepitone, Nelson Frazier Jr., Adam Devine, Edward Barbanell, Blake Anderson, Randy Sklar, Jason Sklar, Dennis Haskins, Russell Peters

tt1059887