IMDb 5.7 / 10 from 579 users

Nelly (2017)

A high-class prostitute by choice, Nelly Arcan’s colorful life is recreated in a multi-layered and stylish mix of make-believe and memoir, revealing Nelly’s alter egos: the neurotic writer, the vulnerable lover, the call girl and the star. Nelly shocked the literary world with her elegant writing and the lurid details of sex work in her autobiographical first novel, Whore, which became a critically acclaimed bestseller. Despite unprecedented success, Nelly’s remarkable life ended in tragedy.

Anne Émond

