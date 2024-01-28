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Kualitas

WEBRip

Negara

Canada

Sutradara

IMDb

5.7

/

10

from

579

users

Diterbitkan

20 January 2017

Oleh

LIN

Synopsis

Nelly (2017)

A high-class prostitute by choice, Nelly Arcan’s colorful life is recreated in a multi-layered and stylish mix of make-believe and memoir, revealing Nelly’s alter egos: the neurotic writer, the vulnerable lover, the call girl and the star. Nelly shocked the literary world with her elegant writing and the lurid details of sex work in her autobiographical first novel, Whore, which became a critically acclaimed bestseller. Despite unprecedented success, Nelly’s remarkable life ended in tragedy.
Anne Émond
Mylène Mackay, Milya Corbeil-Gauvreau, Mickaël Gouin, Francis Leplay, Sylvie Drapeau, Catherine Brunet, Emmanuel Schwartz, Marie-Claude Guérin, Marc Béland, Francis Ducharme, Jason Cavalier, Karelle Tremblay, Audrey Ann Tremblay, Leïla Thibeault-Louchem, Noa André, Nico Gagnon, Martin Boily, Roxane Bourdages, Blaise Tardif, Jean-Moïse Martin, Karl Farah, Mathieu Lepage, Xavier Roberge, Nathan Boutin, Valérie Flan, Michel Thériault, André Nadeau, Sophie Martin, Lance Hadden, Benoit Poirier, Eulalie Gagné, Jean Lachance, Jean-Simon Leduc, Larissa Corriveau, Annie St-Pierre, Patrick Lapierre, Mélissa Gagné, Véronique Pascal, Marie-Kim Kelly, Charlotte Bégin, Shanda Pall, Réjean Jacques

Diterbitkan

Januari 28, 2024 8:30 am

Durasi

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