IMDb 4.9 / 10 from 2,175 users

Diterbitkan 24 June 2006

Oleh mamat

One Missed Call 3: Final (2006)

Emiri, a timid high school girl, is bullied mercilessly by her classmates, but when her friend, Asuka, stands up for her, Asuka becomes the target of the bullying instead. Emiri, not wanting to be bullied again, avoids Asuka. Worn down, Asuka attempts to commit suicide, but is saved by the school janitor and remains in a comatose state in the hospital.

Manabu Asô

Maki Horikita, Meisa Kuroki, Jang Keun-suk, Erika Asakura, Yû Kamiwaki, Rie Tsuneyoshi, Arisa Naito, Rakuto Tochihara, Kazuma Yamane, Takashi Yamagata, Takanori Kawamoto, Yûta Ishida, Mami Hashimoto, Miho Amakawa, Sora Matsumoto, Ryu Morioka, Itsuji Itao, Karen Ôshima

tt0978797