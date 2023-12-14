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Kualitas

WEBRip

Genre

Drama

IMDb

7.0

/

10

from

229

users

Diterbitkan

26 October 2023

Oleh

LIN

Synopsis

Opponent (2023)

In the aftermath of a devastating rumor, Iman and his family have been forced to flee Iran. As refugees, they end up in a run-down hotel in northern Sweden. Despite feeling powerless, Iman tries to maintain his role as the family patriarch. To increase their chances of asylum, he breaks a promise to his wife and joins the local wrestling club. As the rumors start to resurface, Iman’s fear and desperation begin to take a hold.
Milad Alami, Misagh Alami
Payman Maadi, Marall Nasiri, Björn Elgerd, Nicole Mehrbod, Diana Farzami, Ardalan Esmaili, Magnus Mark, Arvin Kananian, Joonas Saartamo, Roy Nehme, Sonja Lindblom, Maria Norgren, Filip Slotte, Ahmed Abdullahi, Sanaz Shirzad, Miran Korkmaz, Leyla Aksoy, Helya Beikzadeh, Amirali Abanzad, Alexandro Soltani

Diterbitkan

Desember 14, 2023 3:21 pm

Durasi

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