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Kualitas
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Bintang film
Ahmed Abdullahi,
Alexandro Soltani,
Amirali Abanzad,
Ardalan Esmaili,
Arvin Kananian,
Björn Elgerd,
Diana Farzami,
Filip Slotte,
Helya Beikzadeh,
Joonas Saartamo
Sutradara
Milad Alami,
Misagh Alami
Genre
Drama
IMDb
7.0/
10from
229users
Diterbitkan
26 October 2023
Oleh
LIN
Synopsis
Opponent (2023)
In the aftermath of a devastating rumor, Iman and his family have been forced to flee Iran. As refugees, they end up in a run-down hotel in northern Sweden. Despite feeling powerless, Iman tries to maintain his role as the family patriarch. To increase their chances of asylum, he breaks a promise to his wife and joins the local wrestling club. As the rumors start to resurface, Iman’s fear and desperation begin to take a hold.
Milad Alami, Misagh Alami
Payman Maadi, Marall Nasiri, Björn Elgerd, Nicole Mehrbod, Diana Farzami, Ardalan Esmaili, Magnus Mark, Arvin Kananian, Joonas Saartamo, Roy Nehme, Sonja Lindblom, Maria Norgren, Filip Slotte, Ahmed Abdullahi, Sanaz Shirzad, Miran Korkmaz, Leyla Aksoy, Helya Beikzadeh, Amirali Abanzad, Alexandro Soltani
tt16311444