IMDb 5.5 / 10 from 314 users

Diterbitkan 18 June 1963

Oleh mamat

OSS 117 Is Unleashed (1963)

An American agent disappears after a scuba diving reconnaissance mission in Corsica. The Secret Service sends agent code name OSS 117 to investigate.

André Hunebelle

Kerwin Mathews, Nadia Sanders, Henri-Jacques Huet, Jacques Harden, Roger Dutoit, Albert Dagnant, André Weber, Michel Jourdan, Daniel Emilfork, Henri Attal, Yvan Chiffre, Arielle Coigney, Jean Geoffroy, Gisèle Grimm, Rico López, Marc Mazza, Pierre Moncorbier, Jean-Paul Moulinot, Irina Demick, Henri Guégan

tt0141673