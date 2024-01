IMDb 6.3 / 10 from 58,540 users

Diterbitkan 08 December 2000

Oleh mamat

Proof of Life (2000)

Alice hires a professional negotiator to obtain the release of her engineer husband, who has been kidnapped by anti-government guerrillas in South America.

Taylor Hackford

Meg Ryan, Russell Crowe, David Morse, Pamela Reed, David Caruso, Anthony Heald, Stanley Anderson, Gottfried John, Alun Armstrong, Michael Kitchen, Margo Martindale, Mario Ernesto Sánchez, Pietro Sibille, Vicky Hernández, Norma Martínez, Diego Trujillo, Aristóteles Picho, Sarahi Echeverria, Carlos Blanchard, Raúl Rodríguez, Mauro Cueva, Alejandro Cordova, Sandro Bellido, Miguel Iza, Roberto Frisone, Tony Vázquez, Claudia Dammert, Rowena King, Michael Byrne, Jaime Zevallos, Gilberto Torres, Flora Martínez, Laura Escobar, Marco Bustos, Jorge Medina, Gerard Naprous, Aleksandr Baluev, Dmitriy Shevchenko, Zbigniew Zamachowski, Said K. Saralijen, Óscar Carrillo, Pedro Martínez Laya, Wolframio Sinué, Alonso Alegría, Merlin Hanbury-Tenison, Stefan Gryff, Yolanda Vazquez

tt0228750