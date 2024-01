IMDb 7.1 / 10 from 3,854 users

Purge (2012)

Aliide experienced The Great Terror under Stalin’s regime, and decades after her hometown people were deported to Siberia, she lives alone in an isolated house. One night, she finds a young woman in her yard – Zara has just escaped from the claws of the Russian mafia that held her as a sex slave. Survivors both, Aliide and Zara engage in unearthing each other’s motives and gradually, and their stories merge into one, revealing the tragedy of a family during the cruelest years in Estonian history.

Antti J. Jokinen, Jouni Mutanen, Kärt Väinola, Karin Martinson, Tiina Väisänen

Laura Birn, Liisi Tandefelt, Amanda Pilke, Peter Franzén, Kristjan Sarv, Krista Kosonen, Tommi Korpela, Sonja Nüganen, Kaisa Kaljusaar, Laura Kiis, Tomi Salmela, Panu Vauhkonen, Jaanika Arum, Jarmo Mäkinen, Petteri Pennilä, Sergei Enkvist, Taavi Eelmaa, Anne Reemann, Elmo Nüganen, Reino Nordin, Madis Ristimägi, Kristo Viiding, Tanel Ingi, Meelis Rondo, Eero Spriit, Sten Zupping, Oleg Rogatchov, Juri Zhilin, Taavi Väinola, Iiris Laaneoks, Cärol-Liis Metsla, Marta Vaarik, Kairi Järva, Katariina Kabel, Ester Pajusoo, Madis Karu, Pia Piltz

