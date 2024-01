IMDb 8.1 / 10 from 1,555 users

Diterbitkan 19 October 2023

Oleh LIN

Radical (2023)

In a Mexican border town plagued by neglect, corruption, and violence, a frustrated teacher tries a radical new method to break through his students’ apathy and unlock their curiosity, their potential… and maybe even their genius.

Christopher Zalla

Eugenio Derbez, Daniel Haddad, Jennifer Trejo, Mia Fernanda Solis, Danilo Guardiola Escobar, Gilberto Barraza, Víctor Estrada, Manuel Márquez, Christian Gonzalez, Xochiquetzal Martínez, Edmundo Munoz, Enoc Leaño, Manuel Cruz Vivas, Erwin Veytia, Rocío Canseco, Kaarlo Isaacs Barria, Librada Elois, Margarita Chavarría, Claudia Fuentes Medina, Libia Regalado, Sergio Iván Juárez Correa

tt14570440