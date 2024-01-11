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Kualitas
WEBDL
Negara
Uk
Bintang film
Alec Guinness,
Anne Archer,
Bo Brundin,
Charles Macaulay,
Clive Cussler,
David Selby,
Dirk Blocker,
Elya Baskin,
Harvey Lewis,
Hilly Hicks
Sutradara
Jerry Jameson,
Michael D. Moore
IMDb
5.1/
10from
5,295users
Diterbitkan
01 August 1980
Oleh
mamat
Synopsis
Raise the Titanic (1980)
To obtain a supply of a rare mineral, a ship raising operation is conducted for the only known source, the Titanic.
Michael D. Moore, Jerry Jameson
Jason Robards, Richard Jordan, David Selby, Anne Archer, Alec Guinness, Bo Brundin, M. Emmet Walsh, J.D. Cannon, Norman Bartold, Elya Baskin, Dirk Blocker, Robert Broyles, Paul Carr, Michael C. Gwynne, Harvey Lewis, Charles Macaulay, Stewart Moss, Michael Pataki, Marvin Silbersher, Mark L. Taylor, Maurice Kowalewski, Nancy Nevinson, Sander Vanocur, Michael Ensign, Hilly Hicks, Clive Cussler
tt0081400