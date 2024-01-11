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Kualitas

WEBDL

Negara

Uk

IMDb

5.1

/

10

from

5,295

users

Diterbitkan

01 August 1980

Oleh

mamat

Synopsis

Raise the Titanic (1980)

To obtain a supply of a rare mineral, a ship raising operation is conducted for the only known source, the Titanic.
Michael D. Moore, Jerry Jameson
Jason Robards, Richard Jordan, David Selby, Anne Archer, Alec Guinness, Bo Brundin, M. Emmet Walsh, J.D. Cannon, Norman Bartold, Elya Baskin, Dirk Blocker, Robert Broyles, Paul Carr, Michael C. Gwynne, Harvey Lewis, Charles Macaulay, Stewart Moss, Michael Pataki, Marvin Silbersher, Mark L. Taylor, Maurice Kowalewski, Nancy Nevinson, Sander Vanocur, Michael Ensign, Hilly Hicks, Clive Cussler

Diterbitkan

Januari 12, 2024 5:07 am

Durasi

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