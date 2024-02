IMDb 0 / 10 from 0 users

Diterbitkan 06 December 2018

Oleh mamat

Revenger (2018)

Hell-bent on avenging the murder of his family, a former detective infiltrates a remote island that serves as a prison for vicious death row criminals.

Lee Seung-Won

Bruce Khan, Park Hee-soon, Yoon Jin-seo, Kim In-kwon, Kim Na-yeon, Park Cheol-min, Jeon Soo-jin, Choi Je-heon, Ahn Gap-yong, Park Seon-gyoo, Byeon Jeong-hyeon, Kim Dae-yeong, Chun Jae-sung, Yang Jong-gon, T.J. Storm, Miller Khan, Makayla Rose, Kim Won-jin, Seo Myeong-Seok, Lee Eung-Jun, Min Tae-yul

tt9426186